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Стул Royal, графитовый - фото 1

Стул Royal, графитовый

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Диван Уолси бежевый
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Диван Уолси бежевый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина740 мм
  • Вес8.1 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Стул Royal, графитовый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете 0909
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете CreamCream
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете 666666
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете 0404
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете ecruecru
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете 1414
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете 88
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете 4141
Стул Royal, графитовый - обивка в цвете 2626
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