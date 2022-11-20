Характеристики товара
Описание
В модели Austin чувствуется стиль и респектабельность. Эта модель выглядит солидно, в ней соединились традиционность и величавость. Полукруглая эргономичная спинка стула с выступающими по бокам элементами напоминает английское каминное кресло, адаптированное под современную стилистику. Прекрасно подойдет для ресторана или отеля, и конечно будет уместен в уютной домашней обстановке, создавая спокойную атмосферу и демонстрируя хороший вкус владельца.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина490 мм
- Глубина610 мм
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия