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Стул Austin, кожа нуга - фото 1Стул Austin, кожа нуга - фото 2

Стул Austin, кожа нуга

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Стул Austin, кожа коричневый

Характеристики товара

Описание

В модели Austin чувствуется стиль и респектабельность. Эта модель выглядит солидно, в ней соединились традиционность и величавость. Полукруглая эргономичная спинка стула с выступающими по бокам элементами напоминает английское каминное кресло, адаптированное под современную стилистику. Прекрасно подойдет для ресторана или отеля, и конечно будет уместен в уютной домашней обстановке, создавая спокойную атмосферу и демонстрируя хороший вкус владельца.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина610 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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