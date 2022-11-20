Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота930 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина430 мм
- Глубина390 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияРоссия
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Convers, античный серый
Стул Dill, античный светло-бежевый
Стул YOKI террариумный мох
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди