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Стул AV 403, голубой

13 оценок
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Стул AV 404, белый
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Стул AV 404, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияРоссия

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