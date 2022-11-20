Стул AV 406, сиреневый

13 оценок

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Стул AV 406, сиреневый

4.3
4 290 ₽
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Стул AV 407, глиняный оранжевый
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Стул AV 405, оливковый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота840 мм
  • Ширина455 мм
  • Глубина550 мм
  • Цветсиреневый
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес5.7 кг

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