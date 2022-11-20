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Стул Хит 25мм - золото, шенилл бордовый
Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки
Кресло игровое CH-773N
Стул Frankfurt бежевый
Кресло руководителя TopChairs Armor серое
Барный стул LION BAR
Стул AV 404, белый
Стул AV 403, голубой
Стул AV 402, оранжевый
Стул AV 401, голубой
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный