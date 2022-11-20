Стул AV 415, бордовый

11 оценок

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Стул AV 415, бордовый

4.5
5 390 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул AV 417, серый микровелюр
Стул AV 417, серый микровелюр
Следующий Стул AV 412, светло-серый
Стул AV 412, светло-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота825 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Цветкрасный
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг

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