Стул Аверм
14 890 ₽
Цвета: кремовый, чёрный
Габариты упаковки: 0,86x0,35x0,64
Объем упаковки, м3: 0.193
Масса упаковки: 20
Количество в упаковке: 1
Поролон 8-10,5 см, экокожа (полиуретан-PU), Подлокотники и крестовина -пластик, колёсики полиуритановые, механизм "Butterfly"
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