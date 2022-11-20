Стул Авез

15 оценок

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Стул Авез

4.6
12 690 ₽
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Стул Авенель

Характеристики товара

Описание

Цвета: черный, бежевый

Габариты упаковки: 0,83*0,34*0,64

Объем упаковки, м3: 0,181

Масса упаковки: 19.4

Количество в упаковке: 1

Поролон 8 см; экокожа (полиуретан-PU), Подлокотники и крестовина -хромированная сталь, колёсики полиуритановые, механизм "Butterfly"

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