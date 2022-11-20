Стул Авранш

12 оценок

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Стул Авранш

4.9
14 690 ₽
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Стул Аврилле

Характеристики товара

Описание

Цвета: коричневый, чёрный

Габариты упаковки: 0,85*0,35*0,64

Объем упаковки, м3: 0.191

Масса упаковки: 19

Количество в упаковке: 1

Поролон 8-10,5 см, экокожа (полиуретан-PU), Подлокотники и крестовина -хром, колёсики полиуритановые, механизм "Butterfly"

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