Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке: 2
Вес 13,05 кг
Объем 0,159 м3
Основные характеристики
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Количество в упаковке: 2
Вес 13,05 кг
Объем 0,159 м3
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