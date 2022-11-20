Стул BADEN цвет LINGONBERRY

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул BADEN цвет LINGONBERRY

4.1
7 200 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории СТОЛИК PENTAHEDRON SIDE TABLE
СТОЛИК PENTAHEDRON SIDE TABLE
Следующий Стул BRANDY светло-серый
Стул BRANDY светло-серый

Характеристики товара

Описание

Стул BADEN цвет LINGONBERRY.
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Упакован - 2 шт./1 кор.

Высота (см) 85
Ширина (см) 52
Длина (см) 47
Количество мест 0,5
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 52
Глубина стула (см) 47
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 50
Высота стула (см) 85
Количество стульев в коробке 2 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 7,8
Объем (м3) 0,1
Материал сиденья Ткань
Цвет сиденья Брусничный
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Вес8 кг
  • Длина500 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Объём упаковки0.1 м3

С этим товаром покупают

Пуф-банкетка ЛугоНастоящее фото товара Пуф-банкетка Луго, произведённого компанией ChiedoCover
4 999
Оптовая цена
12

Пуф-банкетка Луго

Настоящее фото товара Пуф Аккерман, произведённого компанией ChiedoCover
от10 140
Оптовая цена
11

Пуф Аккерман

Банкетка АлегретеНастоящее фото товара Банкетка Алегрете, произведённого компанией ChiedoCover
от14 040
Оптовая цена
14

Банкетка Алегрете

Банкетка WalesНастоящее фото товара Банкетка Wales, произведённого компанией ChiedoCover
от59 390
Оптовая цена
7

Банкетка Wales

Настоящее фото товара Банкетка Brooklyn, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
10

Банкетка Brooklyn

Настоящее фото товара Табурет Лофт белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 500
Оптовая цена
12

Табурет Лофт белый

Банкетка-обувница Лофт СтайлНастоящее фото товара Банкетка-обувница Лофт Стайл, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
14

Банкетка-обувница Лофт Стайл

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул BRANDY бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
7

Стул BRANDY бежевый

В наличии 113 шт.
Настоящее фото товара Стул BRANDY бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
15

Стул BRANDY бежевый/ черный каркас

В наличии 258 шт.
Настоящее фото товара Стул CHIC серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 100
Оптовая цена
12

Стул CHIC серый

В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Стул CHIC сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
7 100
Оптовая цена
9

Стул CHIC сиреневый

В наличии 176 шт.
Стул CHIC полночный синий/ синяя стальНастоящее фото товара Стул CHIC полночный синий/ синяя сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7 550
Оптовая цена
7

Стул CHIC полночный синий/ синяя сталь

Стул CHIC теплый серый/ серая стальНастоящее фото товара Стул CHIC теплый серый/ серая сталь, произведённого компанией ChiedoCover
7 550
Оптовая цена
7

Стул CHIC теплый серый/ серая сталь

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
12

Барная стойка Дезмонд Х белая

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, белая