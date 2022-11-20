Стул BADEN цвет LINGONBERRY.
Сиденье - велюр.
Ножки стула - металл в черном цвете.
Упакован - 2 шт./1 кор.
Высота (см) 85
Ширина (см) 52
Длина (см) 47
Количество мест 0,5
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 52
Глубина стула (см) 47
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 50
Высота стула (см) 85
Количество стульев в коробке 2 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 7,8
Объем (м3) 0,1
Материал сиденья Ткань
Цвет сиденья Брусничный
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул BRANDY бежевый
Стул BRANDY бежевый/ черный каркас
Стул CHIC серый
Стул CHIC сиреневый
Стул CHIC полночный синий/ синяя сталь
Стул CHIC теплый серый/ серая сталь
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая