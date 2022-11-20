Фотография Стул Bali mono от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Bali mono

5
Оптовая цена
от 4 590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Bali mono
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Стул Bali mono

5
4590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина600 мм
  • Цветсерый

Варианты покрытия

Темный орехТемный орехДуб беленыйДуб беленыйТемный венгеТемный венгеБукБукВенгеВенгеОрехОрехСветлый дубСветлый дуб

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