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Стул Бандо велюр бежевый

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Стул Бандо велюр серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья45.5 мм
  • Глубина сиденья45 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый

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