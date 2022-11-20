Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья45.5 мм
- Глубина сиденья45 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасасталь
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Кресло пластиковое Amelie Standard, оранжевый
Диван Asgard 2-х местный
Обеденная группа Лофт 4
Стул Cassiopea, светло-серый велюр, черные ножки
Светильник подвесной KH01120
Шкаф Продлёнка "Мишень" двустворчатый малый детский
Стул Jazz ромб бархат пудровый
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди