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Стул Бандо велюр пыльно-сиреневый - фото 1Стул Бандо велюр пыльно-сиреневый - фото 2Стул Бандо велюр пыльно-сиреневый - фото 3Стул Бандо велюр пыльно-сиреневый - фото 4Стул Бандо велюр пыльно-сиреневый - фото 5Стул Бандо велюр пыльно-сиреневый - фото 6Стул Бандо велюр пыльно-сиреневый - фото 7Стул Бандо велюр пыльно-сиреневый - фото 8

Стул Бандо велюр пыльно-сиреневый

16 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина сиденья45.5 мм
  • Глубина сиденья45 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасасталь

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