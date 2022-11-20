Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья45.5 мм
- Глубина сиденья45 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасасталь
- Цветзеленый
Стул Венус
Стул Венский
Стул Венский 2
Стул Венский с пластиковым сидением
Стул Старт
Стул Старт Софт
Стул Лилия
Стул Амулет
Стул Хлоя
Стул Хлоя Софт
Стул Саксон, кожзам, коричневый
Стул пластиковый Blitz, прозрачный серый
Стул Pescara велюр Latte
Стол журнальный Cappuccino, ясень/ белое стекло
Стул Konnie зеленый бархат
Плетеное подвесное кресло-кокон Бакстер
Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром