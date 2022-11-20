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Стул Бар 2 /МРД

7 оценок
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Стул Бар /МРД

Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Бар 2 / МРД выполнено из гнутой фанеры облицованной шпоном бука. Каркас стула может быть окрашен порошковой краской в 8 стандартных цветов или декорирован методом сублимации в 7 текстур дерева. Все стулья серии МРД оснащены пластиковыми подпятниками.

Высота: 780 мм

Ширина: 430 мм

Глубина: 500 мм

Высота до сиденья: 450 мм

Упаковка 3 шт
Вес брутто: 17,5 кг
Габариты упаковки 780х600х520 мм

Материал: Шпон бука
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Варианты покрытия

Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете АнтичныйАнтичный
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете ВенгеВенге
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете Венге темныйВенге темный
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете ВишняВишня
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете Выбеленый букВыбеленый бук
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете КоньякКоньяк
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете Натуральный букНатуральный бук
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете ОрехОрех
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете ПалисандрПалисандр
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете ПровансПрованс
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете Спелая вишняСпелая вишня
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете Старый орехСтарый орех
Стул Бар 2 /МРД - покрытие в цвете Темный орехТемный орех

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