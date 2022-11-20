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Стул Бар /МРД

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Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Бар / МРД выполнено из гнутой фанеры облицованной шпоном бука. Каркас стула может быть окрашен порошковой краской в 8 стандартных цветов или декорирован методом сублимации в 7 текстур дерева. Все стулья серии МРД оснащены пластиковыми подпятниками.

Высота: 780 мм

Ширина: 430 мм

Глубина: 500 мм

Высота до сиденья: 450 мм

Упаковка 3 шт
Вес брутто: 17,5 кг
Габариты упаковки 780х600х520 мм

Материал: Шпон бука
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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