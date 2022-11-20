Характеристики товара
Описание
Сиденье стула Бар / МРД выполнено из гнутой фанеры облицованной шпоном бука. Каркас стула может быть окрашен порошковой краской в 8 стандартных цветов или декорирован методом сублимации в 7 текстур дерева. Все стулья серии МРД оснащены пластиковыми подпятниками.
Высота: 780 мм
Ширина: 430 мм
Глубина: 500 мм
Высота до сиденья: 450 мм
Упаковка 3 шт
Вес брутто: 17,5 кг
Габариты упаковки 780х600х520 мм
Материал: Шпон бука
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия