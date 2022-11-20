Характеристики товара
Описание
Сиденье стула Бар / ПР выполнено из гнутой фанеры облицованной шпоном бука. Каркас выполнен из стальной проволоки диаметром 8 и 5 мм. Каркас окрашивается порошковой краской в один из 8 цветов на выбор.
Ножки оснащены резиновыми подпятниками.
Высота: 770 мм
Ширина: 430 мм
Глубина: 460 мм
Высота до сиденья: 460 мм
Упаковка 4 шт
Вес брутто: 20,5 кг
Габариты упаковки 700х600х700 мм
Материал: Шпон бука
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия