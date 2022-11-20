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Стул Бар /ПР

12 оценок
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Стол-трансформер Лерида орех

Характеристики товара

Описание

Сиденье стула Бар / ПР выполнено из гнутой фанеры облицованной шпоном бука. Каркас выполнен из стальной проволоки диаметром 8 и 5 мм. Каркас окрашивается порошковой краской в один из 8 цветов на выбор.
Ножки оснащены резиновыми подпятниками.

Высота: 770 мм

Ширина: 430 мм

Глубина: 460 мм

Высота до сиденья: 460 мм

Упаковка 4 шт
Вес брутто: 20,5 кг
Габариты упаковки 700х600х700 мм

Материал: Шпон бука
Материал ножек: Сталь
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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