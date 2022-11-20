Стул Бари Люкс эмаль

13 оценок

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Стул Бари Люкс эмаль

4.4
5 990 ₽
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Стул Бари Люкс хром
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Стул Бари эмаль

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес6,3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань

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