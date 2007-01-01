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Стул Барнли, красный, черный муар, цинк - фото 1Стул Барнли, красный, черный муар, цинк - фото 2Стул Барнли, красный, черный муар, цинк - фото 3Стул Барнли, красный, черный муар, цинк - фото 4Стул Барнли, красный, черный муар, цинк - фото 5

Стул Барнли, красный, черный муар, цинк

Артикул: CH-085-251
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина575 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

- Отлично подходит для дома, дачи, кафе, баров, фаст-фудов.
- Поверхность стула имеет ДЕКОРАТИВНУЮ ОТДЕЛКУ "под кожу" с прострочкой, что придает ему оригинальный и эстетичный внешний вид.
- Сидение выполнено из полипропилена с армирующими добавками, которые обеспечивают дополнительную ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
- Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, сидение хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С; При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним;
- ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА сидения обеспечивает удобную посадку и комфортное времяпровождение.
- НАДЕЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ оцинкованы и окрашены порошковой краской, что обеспечивает долгую службу и защиту от коррозийных процессов (диаметр/толщина - 28/0,8 мм)
- Можно ШТАБЕЛИРОВАТЬ по 5 шт., что позволяет экономить место при хранении.
- Максимальная статическая нагрузка - 320 кг.
- Гарантия 2 года.
Рекомендуем стул для Точка Роста

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина575 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья415 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Вес4.14 кг
  • Материалметалл, пластик
  • Модификации стулас подлокотниками
  • Цветкрасный, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки4.26 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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