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Стул Barny

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Характеристики товара

Описание

Стул Barny с обивкой из велюра можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Этот мягкий стул подходит для современных и смешанных интерьеров. Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Материал имеет идеально ровную поверхность, отличается прочностью и долговечностью. Для изделий с каркасом из фанеры рекомендована эксплуатация в сухих закрытых помещениях. Сидение обтянуто велюром - приятным на ощупь, износостойким материалом. Ткань имеет повышенную прочность и стойкость к механическим воздействиям, поэтому она почти не истирается и не истончается. Ножки выполнены из массива бука, выдерживают нагрузку до 100 кг.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина540 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Обивкавелюр
  • Цветчерный

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