Характеристики товара
Описание
Стул Barny с обивкой из велюра можно использовать в комплекте с обеденным или письменным столом, а также как самостоятельный предмет обстановки. Этот мягкий стул подходит для современных и смешанных интерьеров. Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Материал имеет идеально ровную поверхность, отличается прочностью и долговечностью. Для изделий с каркасом из фанеры рекомендована эксплуатация в сухих закрытых помещениях. Сидение обтянуто велюром - приятным на ощупь, износостойким материалом. Ткань имеет повышенную прочность и стойкость к механическим воздействиям, поэтому она почти не истирается и не истончается. Ножки выполнены из массива бука, выдерживают нагрузку до 100 кг.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина470 мм
- Глубина540 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Обивкавелюр
- Цветчерный