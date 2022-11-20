Характеристики товара
Описание
Производитель и упаковка
Страна Россия
Вес 9 кг
Объем 0.3 куб. м
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина500 мм
- Глубина620 мм
Производитель и упаковка
Страна Россия
Вес 9 кг
Объем 0.3 куб. м
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
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