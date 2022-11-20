Товар в корзине. Перейти
Стул барный Алст - фото 1Стул барный Алст - фото 2Стул барный Алст - фото 3Стул барный Алст - фото 4

Стул барный Алст

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый
Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый
Следующий Барный стул Kozi, зеленый
Стул полубарный Матео велюр темно-бирюзовый

Характеристики товара

Описание

Производитель и упаковка
Страна Россия
Вес 9 кг
Объем 0.3 куб. м

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм

Похожие товары

Стул Такер, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
8

Стул Такер, светло-серый деревянный

Стул Такер, красный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, красный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
6

Стул Такер, красный деревянный

Стул Такер, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
138Хит

Стул Такер, голубой деревянный

Стул Такер, бежевый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, бежевый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
12

Стул Такер, бежевый деревянный

Стул Такер, золото деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, золото деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
9

Стул Такер, золото деревянный

Стул Такер, коричневый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, коричневый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
17

Стул Такер, коричневый деревянный

Стул Такер полубарный, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Такер полубарный, белый деревянный

Стул Такер полубарный, голубой деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
21

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

Стул Такер полубарный, графит деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, графит деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Такер полубарный, графит деревянный

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 13, произведённого компанией ChiedoCover
от990
5

Чехол 13

Настоящее фото товара Чехол 23, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
11

Чехол 23

Чехол 39 универсальныйНастоящее фото товара Чехол 39 универсальный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 150
8

Чехол 39 универсальный

Настоящее фото товара Чехол 101, произведённого компанией ChiedoCover
от990
9

Чехол 101

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от850
6

Чехол S-74

Чехол 27, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 27, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от590
7

Чехол 27, бордовый

Настоящее фото товара Чехол 49, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
13

Чехол 49, габардин

Другие товары из разделабарные стулья
Стул Kongsberg полубарный, какаоНастоящее фото товара Стул Kongsberg полубарный, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
15

Стул Kongsberg полубарный, какао

Стул Tolix Wood полубарный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Tolix Wood полубарный серебристый

В наличии 59 шт.
Стул Лофт-8Настоящее фото товара Стул Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
6

Стул Лофт-8

Стул Tolix Arms Soft барный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19049
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Arms Soft барный серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Mars полубарный, велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Mars полубарный, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
8Хит

Стул Mars полубарный, велюр бежевый

Стул Kongsberg полубарный, велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Kongsberg полубарный, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
12

Стул Kongsberg полубарный, велюр зеленый