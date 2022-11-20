Стул барный Andrea

11 оценок

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Стул барный Andrea

4.2
22 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Размеры (ШхГхВ): 45х54х120 см
Материал изделия: натуральный ротанг высший сорт.
Мягкие элементы: ткань хлопок + полиэстер.
Наполнение ППУ
Цветовое исполнение: античный орех
Цвет подушек: белый с рисунком цветы
Поставляется в собранном виде

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасанатуральный ротанг
  • Материал сиденьяротанг
  • Высота1200 мм

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