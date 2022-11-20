Размеры (ШхГхВ): 45х54х120 см
Материал изделия: натуральный ротанг высший сорт.
Мягкие элементы: ткань хлопок + полиэстер.
Наполнение ППУ
Цветовое исполнение: античный орех
Цвет подушек: белый с рисунком цветы
Поставляется в собранном виде
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