Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножки

5 оценок

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Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножки

4.1
10 990 ₽14 990 ₽
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Стул барный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 51*58*73

Вес: 16,500

Объем: 0,230

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Основные характеристики

  • Высота1135 мм
  • Ширина465 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес8 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

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