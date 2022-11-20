Стул барный Beetle со спинкой серый

14 оценок

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Стул барный Beetle со спинкой серый

4.1
14 990 ₽
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Стул полубарный Диего велюр травяной
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Стул барный Диего велюр зелёный

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 51*58*73

Вес: 16,500

Объем: 0,230

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Основные характеристики

  • Цветсерый
  • Высота1130 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

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