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Стул барный Бентли, белый

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Характеристики товара

Описание

Барный стул «Бентли» белого цвета подойдет для элегантных современных и классических интерьеров домов, квартир и общественных заведений с элементами сдержанной роскоши. Благодаря широкому сиденью, высокой полноценной спинке, объемным дугообразным подлокотниками и радиусной подножке модель комфортна и представительна.
Для обивки сиденья барного стула использована PU-кожа – искусственный материал с высокой прочностью, износостойкостью и естественной фактурой. Каретная стяжка в оформлении спинки сиденья и белый цвет сочетаются с металлическим блеском гладкого хромированного основания.

Каркас: хромированная сталь.
Высота сиденья: 62/84 см.
Обивка: экокожа
Ширина: 62,0 см.
Глубина: 56,0 см.
Высота: 94/115 см.
Нагрузка: 100 кг.
База: 450 мм.
Вес: 10,2 кг.
Китай

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 58х53х41
Объем: 0,126
Вес: 12 кг.

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Основные характеристики

  • Высота940/1150 мм
  • Высота до сиденья620/840 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес10.2 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Вес упаковки12 кг

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