Характеристики товара
Описание
Барный стул «Бентли» черного цвета подойдет для элегантных современных и классических интерьеров домов, квартир и общественных заведений. Благодаря широкому сиденью, высокой полноценной спинке, объемным дугообразным подлокотниками и радиусной подножке модель комфортна и представительна.
Для обивки сиденья барного стула использована PU-кожа – искусственный материал с высокой прочностью, износостойкостью и естественной фактурой. Каретная стяжка в оформлении спинки сиденья и черный цвет сочетаются с металлическим блеском гладкого хромированного основания.
Каркас: хромированная сталь.
Высота сиденья: 62/84 см.
Обивка: экокожа
Ширина: 62,0 см.
Глубина: 56,0 см.
Высота: 94/115 см.
Нагрузка: 100 кг.
База: 450 мм.
Вес: 10,2 кг.
Китай
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 58х53х41
Объем: 0,126
Вес: 12 кг.
Основные характеристики
- Высота940/1150 мм
- Высота до сиденья620/840 мм
- Ширина620 мм
- Глубина560 мм
- Вес10,2 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкаискусственная кожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки12 кг