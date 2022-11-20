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Стул барный Berg бархат Alasca - фото 1Стул барный Berg бархат Alasca - фото 2

Стул барный Berg бархат Alasca

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий бархатистый микровелюр, высококачественный материал с повышенной износостойкостью. Он прост в уходе и не потеряет достойный вид долгое время. Ткань прочная, специально предназначена для ежедневного использования дома или в заведениях общественного типа (кафе, рестораны).

В качестве наполнителя используется пенополиуретан высокой плотности. Даже при длительном использовании он не теряет форму и не деформируется. Такое наполнение гарантирует долгий срок службы изделия, что особенно важно для коммерческого использования (при эксплуатации в сегменте HоReCa).

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Основные характеристики

  • Высота1100 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина50 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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