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Стул барный Berlin, пыльный голубой, велюр, цвет каркаса хром - фото 1Стул барный Berlin, пыльный голубой, велюр, цвет каркаса хром - фото 2Стул барный Berlin, пыльный голубой, велюр, цвет каркаса хром - фото 3Стул барный Berlin, пыльный голубой, велюр, цвет каркаса хром - фото 4

Стул барный Berlin, пыльный голубой, велюр, цвет каркаса хром

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Характеристики товара

Описание

Стул барный Berlin, пыльный голубой, велюр, цвет каркаса хром
Материал: велюр / металл
Цвет: пыльный голубой / хром
Материал основания: металл
Цвет основания: хром
Ширина, мм: 530
Глубина, мм: 520
Высота, мм: 890
Глубина сидения, мм: 350
Высота до сидения мин., мм: 620
Высота до сидения макс., мм: 820
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Наличие подголовника: нет

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья620 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Вес8.4 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветголубой, серебряный
  • Размер упаковки63/53/56 см
  • Страна изготовленияКитай
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