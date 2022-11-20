Характеристики товара
Описание
Стул барный Berlin, терракотовый, велюр
Материал: велюр / металл
Цвет: терракотовый / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 530
Глубина, мм: 520
Высота, мм: 890
Высота макс, мм: 1090
Глубина сидения, мм: 350
Высота до сидения мин., мм: 620
Высота до сидения макс., мм: 820
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья620 мм
- Ширина530 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Вес8.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветоранжевый, коричневый
- Размер упаковки63/53/56 см
- Страна изготовленияКитай