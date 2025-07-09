Характеристики товара
Описание
Лаконичная модель барного стула Бон подходит для интерьера дома, кухни или кафе. Спинка и сиденье обиты экокожей в белом цвете. Ножка выполнена из хромированного металла. Функция регулировки высоты сидения позволяет подобрать наиболее удобное положение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья300 мм
- Высота до сиденья560/760 мм
- Вес6.4 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки420 мм
- Вес упаковки14.55 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет