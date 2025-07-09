Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул барный Бон белый NP
Стул барный Бон белый NP
11 оценок
7 290
Стул барный Бон белый NP

Артикул: CH-080-778
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель барного стула Бон подходит для интерьера дома, кухни или кафе. Спинка и сиденье обиты экокожей в белом цвете. Ножка выполнена из хромированного металла. Функция регулировки высоты сидения позволяет подобрать наиболее удобное положение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья300 мм
  • Высота до сиденья560/760 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Вес упаковки14.55 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул барный Бон белый NP
Стул барный Бон белый NP
7 290
