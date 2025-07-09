Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Бон черный NP, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Бон черный NP
15 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Бон черный NP - фото 1Стул барный Бон черный NP - фото 2Стул барный Бон черный NP - фото 3Стул барный Бон черный NP - фото 4

Стул барный Бон черный NP

Артикул: CH-080-783
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель барного стула Бон подходит для интерьера дома, кухни или кафе. Спинка и сиденье обиты экокожей в черном цвете. Ножка выполнена из хромированного металла. Функция регулировки высоты сидения позволяет подобрать наиболее удобное положение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья300 мм
  • Высота до сиденья560/760 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Вес упаковки14.55 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности