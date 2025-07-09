Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Бон красный NP, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Бон красный NP
8 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Бон красный NP - фото 1Стул барный Бон красный NP - фото 2Стул барный Бон красный NP - фото 3Стул барный Бон красный NP - фото 4

Стул барный Бон красный NP

Артикул: CH-080-782
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель барного стула Бон подходит для интерьера дома, кухни или кафе. Спинка и сиденье обиты экокожей в красном цвете. Ножка выполнена из хромированного металла. Функция регулировки высоты сидения позволяет подобрать наиболее удобное положение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья300 мм
  • Высота до сиденья560/760 мм
  • Вес6.4 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Вес упаковки14.55 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Колумбия пыльно-розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99031
21 490 ₽Оптовая цена

Кресло Колумбия пыльно-розовое

26
В наличии 55 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49024
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера велюр серый

26
В наличии 44 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Стул Jools, кремовый, серый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jools, кремовый, серый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Стул Jools, кремовый, серый/ золото

50
Фотография товара Стул Oolong, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oolong, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул Oolong, серый

55
Фотография товара Стул Verno, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verno, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Стул Verno, зеленый

99
Настоящее фото товара Стул Indiana, серый/ ножки дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стул Indiana, серый/ ножки дуб

50
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt морской от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt морской, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99041
6 690 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt морской

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул Алексис велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул Алексис велюр капучино

26
В наличии 61 шт.
Настоящее фото товара Стул Филл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Филл, розовый

14
Распродажа
Фотография товара Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59035
13 190 ₽Оптовая цена

Стул Herman, светло - серый, велюр, белый каркас

5
В наличии 17 шт.В пути 20 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Nord-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Nord-4, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Nord-4

63
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Пандора раскладной 160-240*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Пандора раскладной 160-240*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от85 99024
111 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Пандора раскладной 160-240*90 керамика темная

26
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница, произведённого компанией ChiedoCover
23 99027
32 490 ₽Оптовая цена

Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница

26
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK, от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK,, произведённого компанией ChiedoCover
от60 69044
107 790 ₽Оптовая цена

Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK,

6
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол Танами, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Танами, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
55 390
Оптовая цена

Стол Танами, коричневый

71
Фотография товара Раскладной обеденный стол Bronte, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Раскладной обеденный стол Bronte, черный, произведённого компанией ChiedoCover
84 590
Оптовая цена

Раскладной обеденный стол Bronte, черный

11
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол лофт Ray, 1100х650х760мм H1330 Дуб санта-фе винтаж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Ray, 1100х650х760мм H1330 Дуб санта-фе винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99031
8 590 ₽

Стол лофт Ray, 1100х650х760мм H1330 Дуб санта-фе винтаж

11
Фотография товара Стол раскладной Teodoro, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Teodoro, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Стол раскладной Teodoro, орех

49
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Венге/Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Венге/Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89035
35 090 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Венге/Слоновая кость

8
Фотография товара Стол деревянный Дилан Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт

34
В наличии 23 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Notion, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Notion, белый , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Notion, белый

7
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Рич слоновая кость/ромб бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич слоновая кость/ромб бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Рич слоновая кость/ромб бежевый

14
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный

10
Фотография товара Стул Marinete, велюр, тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, тёмно-серый

26
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул Флекс New рогожка Lumos бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс New рогожка Lumos бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Флекс New рогожка Lumos бежевый

7
Фотография товара Стул Венера диамант бордовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант бордовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Стул Венера диамант бордовый велюр

9
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул Венера велюр серый ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр серый ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул Венера велюр серый ножки белые

7
В наличии 88 шт.
Фотография товара Стул обеденный Alba экокожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Alba экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Стул обеденный Alba экокожа коричневый

9
В наличии 65 шт.
Фотография товара Стул Челси коричневый экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Челси коричневый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
22 990

Стул Челси коричневый экокожа

12
Фотография товара Стул барный Нэлли белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Нэлли белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Стул барный Нэлли белый

14
В наличии 57 шт.

Товар в корзине

Стул барный Бон красный NP
Стул барный Бон красный NP
7 290
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Nord-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Nord-4, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стол Nord-4

63
Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Пандора раскладной 160-240*90 керамика темная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Пандора раскладной 160-240*90 керамика темная, произведённого компанией ChiedoCover
от85 99024
111 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Пандора раскладной 160-240*90 керамика темная

26
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница, произведённого компанией ChiedoCover
23 99027
32 490 ₽Оптовая цена

Стол барный Knobb 120*60 черный, столешница

26
В наличии 31 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK, от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK,, произведённого компанией ChiedoCover
от60 69044
107 790 ₽Оптовая цена

Стол BALDE GLOSS AMBER JADE SOLID CERAMIC / BLACK,

6
В наличии 13 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности