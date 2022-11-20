Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1070 мм
- Ширина560 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки8 кг
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim