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Стул барный Чивате

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1070 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки8 кг

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