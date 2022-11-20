Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина415 мм
- Высота1095 мм
- Глубина495 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьядерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Bruno зелёный
Стул Leo латте
Стул Leo кофейный
Стул Leo светло-бирюзовый
Стул Leo светло-зелёный
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Кроссбэк с патиной черный
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул Кроссбэк, береза/ белый