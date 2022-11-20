Товар в корзине. Перейти
Стул барный Дежавю С - фото 1Стул барный Дежавю С - фото 2Стул барный Дежавю С - фото 3Стул барный Дежавю С - фото 4Стул барный Дежавю С - фото 5

Стул барный Дежавю С

Артикул: CH-021-120
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Табурет барный Дежавю С
Табурет барный Дежавю С
Следующий Диван «Римини»
Табурет барный Дежавю С

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина415 мм
  • Высота1095 мм
  • Глубина495 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьядерево
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул полубарный Dave латтеНастоящее фото товара Стул полубарный Dave латте, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
12

Стул полубарный Dave латте

В наличии 13 шт.
Стул полубарный Leo кофейныйНастоящее фото товара Стул полубарный Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Стул полубарный Leo кофейный

В наличии 12 шт.
Стул Paola зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Paola зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
12

Стул Paola зеленый с жаккардом

В наличии 7 шт.
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардомНастоящее фото товара Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
6

Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом

В наличии 17 шт.
Стул Bruno винныйНастоящее фото товара Стул Bruno винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Стул Bruno винный

В наличии 15 шт.
Стул Bruno зелёныйНастоящее фото товара Стул Bruno зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
12

Стул Bruno зелёный

В наличии 29 шт.
Стул Leo латтеНастоящее фото товара Стул Leo латте, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
12

Стул Leo латте

В наличии 19 шт.
Стул Leo кофейныйНастоящее фото товара Стул Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
11

Стул Leo кофейный

В наличии 21 шт.
Стул Leo светло-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Leo светло-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
11

Стул Leo светло-бирюзовый

В наличии 14 шт.
Стул Leo светло-зелёныйНастоящее фото товара Стул Leo светло-зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
10

Стул Leo светло-зелёный

В наличии 14 шт.
С этим товаром покупают
Стул Кроссбэк красный патинаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк красный патина

Стул Кроссбэк с патиной черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с патиной черный

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 91 шт.
Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7904
5 990 ₽
35Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

Стул пластиковый Cross, оливковыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Cross, оливковый

В наличии 1 шт.
Стул Кроссбэк, береза/ белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк, береза/ белый

Другие товары из разделамебель в стиле лофт
Стол Миллер 140Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
20

Стол Миллер 140

Стол Миллер 160Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
22

Стол Миллер 160

Подстолье чугунное ПонтэНастоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99019
7 390 ₽
38

Подстолье чугунное Понтэ

В наличии 80 шт.
Стол Edson MaxНастоящее фото товара Стол Edson Max, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
37Хит

Стол Edson Max

Стол консоль ВудлайфНастоящее фото товара Стол консоль Вудлайф, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
22Хит

Стол консоль Вудлайф