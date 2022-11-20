Стул барный Диего велюр пыльно-синий

8 оценок

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Стул барный Диего велюр пыльно-синий

4.1
10 990 ₽14 990 ₽
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Стул барный Диего велюр зелёный
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Стул барный Диего велюр серый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 76*67*48

Объем: 0,240

Вес: 18,400

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Основные характеристики

  • Цветсиний
  • Высота1060 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина510 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес8.3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

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