Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина520 мм
- Высота1100 мм
- Высота посадочного места 745 мм
- Материалметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Либерти черный
Стул барный Либерти бежевый
Стул барный Порше белый
Стул барный Порше черный
Стул барный Бентли, черный
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло