Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина490 мм
- Глубина440 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки10 кг
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Патрик 20мм
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Стул ВЕРСАЛЬ 10
Стул Кьявари Bride пластик золотой
Стул William ромб бархат зелёный