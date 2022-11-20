Характеристики товара
Описание
Дизайнерский барный стул из качественного пластика обладает лаконичным внешним видом и очень приятен в эксплуатации.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 72*17*42
Вес брутто: 13,55 кг
Объем: 0,057
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья700 мм
- Ширина480 мм
- Глубина450 мм
- Вес5.8 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный, бронза
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки13.55 кг