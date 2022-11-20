Товар в корзине. Перейти
Стул барный Гарда коричневый бархат ножки черные - фото 1Стул барный Гарда коричневый бархат ножки черные - фото 2Стул барный Гарда коричневый бархат ножки черные - фото 3Стул барный Гарда коричневый бархат ножки черные - фото 4Стул барный Гарда коричневый бархат ножки черные - фото 5Стул барный Гарда коричневый бархат ножки черные - фото 6

Стул барный Гарда коричневый бархат ножки черные

Артикул: CH-034-657
3 оценки
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Гарда коричневый бархат ножки золото
Стул барный Гарда коричневый бархат ножки золото
Следующий Стул барный Гарда серый бархат ножки золото
Стул барный Гарда коричневый бархат ножки золото

Характеристики товара

Описание

Привлекательность стула Гарда барный справедливо связывают с его уникальной стилистикой и необычным соединением комплектующих материалов премиум-класса. Сидение и спинка, образующие единый ансамбль, обтянуты бархатом. Этот материал отличается доступной ценой, безвредностью для здоровья человека (не вызывает аллергических реакций) и состояния окружающей среды. Сидеть в таком стуле по-настоящему комфортно еще и потому, что его обивка, в отличие от дерматина, прекрасно «дышит» (тело не потеет), а в качестве подкладки используется мягкий поролон. Устойчивые ножки изящной формы защищены от коррозии и агрессивных внешних воздействий специальной краской черного цвета. Мягкие пластиковые насадки защищают поверхность пола от повреждений. Данная модель будет актуальна не только в коммерческом, но и в домашнем интерьере.


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота1130 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Барный стул Даллас, белый, крутящийсяНастоящее фото товара Барный стул Даллас, белый, крутящийся, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
8

Барный стул Даллас, белый, крутящийся

Барный стул крутящийся, черный, светло-коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся, черный, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
17

Барный стул крутящийся, черный, светло-коричневый

Барный стул крутящийся черный/ коричневыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
10

Барный стул крутящийся черный/ коричневый

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-черныйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 коричнево-черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена
11

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-черный

Барный стул 4905Настоящее фото товара Барный стул 4905, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
10

Барный стул 4905

Барный стул 1018 черный с деревомНастоящее фото товара Барный стул 1018 черный с деревом, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Барный стул 1018 черный с деревом

Настоящее фото товара Барный стул BST-788 FAN, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена
17

Барный стул BST-788 FAN

Стул барный Бомба фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
3

Стул барный Бомба фиолетовый

Стул Атлас БМНастоящее фото товара Стул Атлас БМ, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
10

Стул Атлас БМ

Стул Атлас барный МННастоящее фото товара Стул Атлас барный МН, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
3

Стул Атлас барный МН

С этим товаром покупают
Стул СофтНастоящее фото товара Стул Софт, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
6

Стул Софт

Настоящее фото товара Стоячее кресло "Круглое" с ротангом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
10

Стоячее кресло "Круглое" с ротангом

Кресло Swan, бордоНастоящее фото товара Кресло Swan, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
Оптовая цена
13

Кресло Swan, бордо

Диван GuesНастоящее фото товара Диван Gues, произведённого компанией ChiedoCover
от171 990
Оптовая цена
13

Диван Gues

Барный стул Фолкрик, пудрово-розовый велюрНастоящее фото товара Барный стул Фолкрик, пудрово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
5

Барный стул Фолкрик, пудрово-розовый велюр

В наличии 30 шт.
Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

В наличии 5 шт.
Аксессуар на стену Голова МопсаНастоящее фото товара Аксессуар на стену Голова Мопса, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена
10

Аксессуар на стену Голова Мопса

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками