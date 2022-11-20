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Стул барный JAZZ, бархат светло-серый - фото 1Стул барный JAZZ, бархат светло-серый - фото 2

Стул барный JAZZ, бархат светло-серый

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Океан комфорта - именно так хочется назвать коллекцию стульев «Jazz», модель имеет итальянский дизайн, разработана итальянским дизайнером-конструктором Giovanni Lella

Мягкие, плавные закругления спинки и подлокотников напоминают океанские волны, а сиденье и спинка манят своей комфортной глубиной.
Стильная отделка ромбовидной острочкой на внутренней части спинки придает геометрическую законченность и строгость, тем самым подчеркивает эстетический вкус покупателя. Визуальная эстетика моделей подчеркивается благодаря отсутствию острых углов.
Прочностную основу модели составляют металлические опоры. Задние ножки скошены назад как часть дизайнерской задумки.
Данная коллекция станет отличным вариантом оформления интерьера в гостиной, столовой, библиотеки, кабинета для переговоров или номера в гостинице.

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Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина500 мм
  • ОбивкаБархат
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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