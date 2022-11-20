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Стул барный Kesha - фото 1Стул барный Kesha - фото 2

Стул барный Kesha

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Характеристики товара

Описание

Стулья отгружают в собранном виде. Цвет стула можно выбрать по каталогу RAL - акриловая краска и тонировка для дерева.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Ширина340 мм
  • Глубина340 мм

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