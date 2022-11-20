Характеристики товара
Описание
Стулья отгружают в собранном виде. Цвет стула можно выбрать по каталогу RAL - акриловая краска и тонировка для дерева.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Ширина340 мм
- Глубина340 мм
Стулья отгружают в собранном виде. Цвет стула можно выбрать по каталогу RAL - акриловая краска и тонировка для дерева.
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Конфигурация складных столов №3
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Roma Экокожа Черный
Кресло Knut голубое
Стул 239 микровелюр изумруд/ ножки черные
Стул Alabama, бежевый велюр
Стул барный UNO бархат бежевый / чёрный конус
Стул с перфорацией
Стул с перфорацией S-образный синий
Стул с перфорацией S-образный белый
Стул с перфорацией S-образный черный
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная
Секция перфорированная 4х местная, сварная