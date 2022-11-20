Стул барный Коби велюр коричневый

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул барный Коби велюр коричневый

4.7
10 990 ₽14 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул барный Диего велюр черный
Стул барный Диего велюр черный
Следующий Стул барный Коби велюр серый
Стул барный Коби велюр серый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 0 шт.

Габариты: 76*67*78

Объем: 0,240

Вес: 18,700

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Высота1060 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина510 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Вес8.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Стул Кроссбэк, береза/ грушаНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ груша, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк, береза/ груша

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех

Другие товары из раздела

Стул барный Коби велюр синийНастоящее фото товара Стул барный Коби велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Коби велюр синий

Стул барный Коби велюр черныйНастоящее фото товара Стул барный Коби велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Коби велюр черный

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Барный стул Невада винтажный моккоНастоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 450
Оптовая цена
5

Барный стул Невада винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Цезарь-бНастоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450
Оптовая цена
10

Стул Цезарь-б