Стул барный Коби велюр серый
10 990 ₽14 990 ₽
1 коробка / 0 шт.
Габариты: 76*67*78
Объем: 0,240
Вес: 18,700
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