Стул барный Коналл, экокожа антрацит

13 оценок

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Стул барный Коналл, экокожа антрацит

4.7
14 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул барный Кристалл WX синий
Стул барный Кристалл WX синий
Следующий Стул барный Коналл, экокожа серый
Стул барный Коналл, экокожа серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Ширина560 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота1050 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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