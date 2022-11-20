Стул барный Коналл, экокожа серый

9 оценок

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Стул барный Коналл, экокожа серый

4.9
14 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Ширина560 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота1050 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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