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Стул барный Ковбой экокожа коричневый

15 оценок

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Стул барный Валенсия велюр зеленый ножки цвет дерево
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Стул барный Валенсия велюр зеленый ножки цвет дерево

Характеристики товара

Описание

Стильная модель барного стула прекрасно впишется в современный интерьер дома или ресторана. Мягкое сиденье выполнено в обивке из экокожи. Ножки выполнены из металла в черном цвете, на них предусмотрены подпятники, которые не позволяют скользить стулу по поверхности пола. Удобная подножка позволит расположиться с комфортом.

1 коробка / 2 шт
Габариты: 71*16*49
Вес брутто: 9,2
Объем: 0,056

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Основные характеристики

  • Высота735 мм
  • Высота до сиденья730 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина310 мм
  • Вес4.1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки9.20 кг

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