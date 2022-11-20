Характеристики товара
Описание
Стильная модель барного стула прекрасно впишется в современный интерьер дома или ресторана. Мягкое сиденье выполнено в обивке из экокожи. Ножки выполнены из металла в черном цвете, на них предусмотрены подпятники, которые не позволяют скользить стулу по поверхности пола. Удобная подножка позволит расположиться с комфортом.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 71*16*49
Вес брутто: 9,2
Объем: 0,056
Основные характеристики
- Высота735 мм
- Высота до сиденья730 мм
- Ширина420 мм
- Глубина310 мм
- Вес4.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки9.20 кг