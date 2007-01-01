Товар в корзине. Перейти
Стул барный кожаный Spark бежевый - фото 1Стул барный кожаный Spark бежевый - фото 2Стул барный кожаный Spark бежевый - фото 3Стул барный кожаный Spark бежевый - фото 4

Стул барный кожаный Spark бежевый

Артикул: CH-070-513
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая от компании ChiedoCover.
Следующий Стул на металлокаркасе Twin, серый, черный
Фотография товара Стул на металлокаркасе Twin, серый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

«Краст» — это единство комфорта и лаконичного дизайна. Стул выполнен в современном стиле лофт, и каждая деталь заслуживает отдельного внимания: ? Обивка из кожи буйвола; ? Металлические ножки; ? Удобное литое основание для сиденья; ? Ромбовидная отстрочка. Уникальность «Краста» не только в дизайне, но и в используемых материалах. Натуральная кожа буйвола, это прочный, но в то же время мягкий и теплый материал, который смотрится безукоризненно в любом пространстве. В сочетании с холодным металлом ножек обивка смотрится еще выигрышнее за счет контраста материалов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1040 мм
  • Высота до сиденья730 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела барные стулья

Товар в корзине

Стул барный кожаный Spark бежевый
Стул барный кожаный Spark бежевый
24 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
91 810
102 002 ₽по отдельности