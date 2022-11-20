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Стул барный Купер коричневый

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Характеристики товара

Описание

Барный стул «Купер» коричневого цвета привлекает внимание стильным дизайном и отличается невероятным комфортом. Модель с эргономичным сиденьем на основе, сделанной из хромированного металла, оснащена механизмом регулировки высоты (61–81 см). Такая мебель будет одинаково уместна в ресторане или дома на кухне. Коричневый стул «Купер» прослужит долгое время, благодаря тщательно продуманной конструкции и качественным материалам. Широкое основание диаметром 410 мм обеспечивает отличную устойчивость, прочный каркас отвечает за надежность, а обивка из полиуретановой кожи не потеряет привлекательный вид даже через несколько лет.

Каркас: хромированная сталь.
Высота сиденья: 61/81 см.
Обивка: экокожа
Ширина: 53,0 см.
Глубина: 48,0 см.
Высота: 81/101 см.
Нагрузка: 100 кг.
База: 410 мм.
Вес: 5,8 кг.
Китай

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 56х49х28
Объем: 0,077
Вес: 7,6 кг.

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Основные характеристики

  • Высота810/1010 мм
  • Высота до сиденья610/810 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки490 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки7.60 кг

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